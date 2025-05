Ortigia beffata a Bologna, ribaltone De Akker nel finale nel primo round delle semifinali play-off

Trasferta a Bologna amara per l’Ortigia che lotta pallone su pallone ma vede sfumare la vittoria nel finale. Va infatti alla De Akker Team gara 1 delle semifinali play-off per il quinto posto nel campionato di pallanuoto di Serie A1 maschile, ovvero per un piazzamento nelle coppe europee della stagione 2025-2026. I felsinei vincono 11-10 al termine di un match equilibrato e mettono il naso avanti nella serie. Martedì 29 aprile a Siracusa il match di ritorno con l'obbligo per i ragazzi allenati da Stefano Piccardo di vincere per portare la sfida alla bella.

Luongo e l'ex Gallo, siracusano doc, regalano il successo alla De Akker dopo un incontro estremamente equilibrato nel quale gli 11 punti di distacco tra le due compagini in favore degli emiliani al termine della stagione regolare non si sono visti.

Nel primo quarto, Luongo porta in vantaggio la De Akker ma Campopiano pareggia a metà tempo, poi ancora vantaggio dei padroni di casa con Milakovic, nuovo pareggio di Cassia. A 4 secondi dalla prima sirena Gallo trova il 3-2. In avvio di seconda frazione La Rosa e Avakian ribaltano il punteggio per l'Ortigia. Tuttavia, la De Akker segna con Tringali, Condemi e Lucci e va al riposo lungo sul +2 con il punteggio di 6-4.