Pallanuoto, l'Ortigia chiude col sorriso: piegato il Posillipo

L’Ortigia conclude la regular season di Serie A-1 di pallanuoto con una bella e meritata vittoria contro un Posillipo solido e cinico, trascinato da Brguljan e Radulovic. Sotto il sole di Siracusa, i biancoverdi brillano, mostrando condizione, compattezza e lucidità in entrambe le fasi. Nel complesso, la squadra di Piccardo ha macinato tanto gioco, esaltando la forza di un gruppo capace di sacrificarsi l’uno per l’altro e di rimanere nel match anche nei momenti più difficili. La gara, nel primo tempo, non è entusiasmante, i ritmi sono bassi e le difese hanno vita facile, così ci vuole uno strappo di Di Luciano per sbloccare il risultato. Carnesecchi raddoppia un minuto dopo, ma i campani replicano subito con il rigore di Brguljan, che rimedia al precedente errore del compagno Radulovic. Nel secondo parziale, il match si vivacizza, con i biancoverdi che per due volte trovano il doppio vantaggio, ma in entrambi i casi subiscono la pronta reazione del Posillipo, che, nel finale, centra persino il pareggio.