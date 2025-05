L'Albatro non si ferma più: vince a Bolzano, mantiene la vetta e vola ai play-off scudetto

L'Albatro sale sull'ottovolante e vince anche a Bolzano. L'ottava vittoria di fila permette ai siracusani di mantenere la vetta solitaria della Serie A Gold di pallamano maschile e di volare con due giornate di anticipo ai play-off scudetto. I siciliani, infatti, hanno sei lunghezze di vantaggio sulla Raimond Sassari sconfitta a Merano dall'Alperia Black Devils: i sardi sono scesi al quinto posto e non possono più raggiungere la compagine bluaraancio che stacca il pass per gli spareggi che valgono il titolo di campione d'Italia.

A Bolzano, la squadra di Mateo Garralda si impone 32-28 al termine di un match equilibrato tant'è che la prima frazione si è chiuso in parità, sul 16-16. I due punti sono maturati nella ripresa.

Avvio difficile per i siracusani che trovano il muro di Andelic tra i pali altoatesini e la mano calda implacabile di Udovicic che torna negli spogliatoi con 10 reti in carniere (per poi impinguare il proprio bottino personale con altre 5 nella ripresa). I padroni di casa partono bene e sbagliano poco, l'Albatro va sotto fino al -5 alla metà del parziale. Poi una lenta risalita che si concretizza dopo poco meno di 28 minuti con il pareggio.