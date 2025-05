Il Team Bike Sicilia vola in Lombardia, sabato corre il 36° Memorial Mantovani

Dalla Toscana alla Lombardia. Dal Trofeo Castello d'Albola al Memorial Mantovani. Vigilia di Pasqua senza riposo per il Team Bike Sicilia. Sabato 19 aprile, infatti, la formazione siciliana sarà impegnata a Castel d'Ario in provincia di Mantova per il 36° Memorial Mantovani.

La gara ciclistica riservata alle categorie Elite e Uunder 23, organizzata dalla Unione Ciclistica Ceresarese, rappresenta un banco di prova importante per i ragazzi del direttore sportivo Paolo Tiralongo, che nel fine settimana scorso hanno fatto vedere progressi.

Sabato scorso in occasione del 4° Trofeo Castello d'Albola che si è disputato in Toscana, la squadra siciliana ha corso da leader controllando la fuga fino agli ultimi 5 chilometri con Gianluigi Scibilia ed Eric Chemelli, permettendo ad Emanuele Ansaloni e Samuel Bertolli di provare un'azione a due chilometri dall'arrivo, compromessa da una sfortunata caduta.

Rimane l'ottimismo per Paolo Tiralongo nel vedere comunque margini di miglioramento: «La squadra comincia a girare - afferma il Ds di Avola - sabato scorso ci è mancata la fortuna. I ragazzi hanno corso veramente bene ma la caduta in curva ad un paio di chilometri dall'arrivo ha rovinato tutto. Per fortuna i ragazzi non si sono fatti nulla di grave ma il risultato poteva essere diverso».