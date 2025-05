A Bolzano per non perdere... la testa, l'Albatro cerca punti per avvicinarsi ai play-off scudetto

A Bolzano per non perdere... la testa e avvicinarsi ancor di più ai play-off scudetto. Questo l'obiettivo della Teamnetwork Albatro che sabato 19 aprile alle 19 (diretta streaming su YouTube su PallamanoTv) affronta la sfida valida per l'undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A Gold in casa di una formazione che non può più lottare per l'accesso agli spareggi per il tricolore.

Gli uomini di Mateo Garralda, inoltre, punteranno all'ottava vittoria consecutiva e vogliono difendere la vetta solitaria conquistata la settimana scorsa grazie alla contemporanea sconfitta del Cassano a Conversano.

Il tecnico dei siracusani ammette di guardare alla partita casalinga con Fasano e all’ultima trasferta in terra lombarda, ma non vuole abbassare la guardia per sabato.

«Sappiamo che da qui alla fine saranno tre finali - commenta l'allenatore - ma il nostro campionato si gioca a Bolzano e soltanto su questa partita deve essere la nostra concentrazione. La squadra sta giocando bene e i ragazzi sanno bene che ogni avversario fa storia a sé. Per questo tensione massima e voglia di imporre il nostro gioco».