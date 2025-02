Coppa Italia di pallamano maschile, l'Albatro lancia la sfida al Merano

Allenamenti al Play Hall di Riccione per la Teamnetwork Albatro che venerdì 28 febbraio alle 16 sarà impegnata nei quarti di finale di Coppa Italia di pallamano maschile. I siracusani sfideranno il Merano che un paio di settimane ha fa superato di misura i siciliani in campionato. La vincente affronterà in semifinale chi uscirà dallo scontro tra Conversano e Brixen.

La kermesse scatterà domani 27 febbraio con le prime due partite del tabellone. La comitiva bluarancio è arrivata in mattinata e nel pomeriggio il tecnico Mateo Garralda ha guidato la squadra sul campo.

L'allenatore spagnolo ha alternato l’allenamento tecnico a quello tattico. A Riccione squadra al gran completo.

«Una competizione impegnativa e che mette a dura prova i giocatori - dice Garralda - È una rassegna importante che, sperando in una finale, ti farà giocare tre partite in tre giorni. Un dispendio fisico notevole per le squadre. Noi giocheremo contro Merano, una squadra che nell’ultimo match giocato ci ha battuti. Una squadra capace di variare gli schemi di difesa rapidamente e che gioca la palla con grande qualità. La Coppa Italia, comunque, mi piace proprio per la sua formula. Ci si gioca tutto in tre giorni e si lavora molto sull’aspetto mentale che può risultare determinante. Contro Merano sarà difficile, ma bisogna guardare all’obiettivo più grande e noi ci stiamo preparando proprio per questo».