Pallamano serie A Gold, l’Albatro stende il Sassari e aggancia i sardi al terzo posto

Vittoria e terzo posto per la Teamnetwork Albatro. Il derby delle Isole della quinta giornata di ritorno del campionato di serie A Gold di pallamano maschile, infatti, va ai siracusani che si impongono 31-27 sulla Raimond Sassari. Due punti che valgono tanto perché permettono ai siciliani di agganciare in terza posizione – e in piena zona play off scudetto – proprio la compagine sassarese a tre lunghezze di distanza dalla coppia di testa formata da Conversano e Cassano Magnago.

Per la squadra allenata dal Mateo Garralda si tratta del terzo risultato utile consecutivo dopo il pareggio interno col Bressanone ed il colpo esterno a Camerano.

Vittoria che fa bene anche al morale in vista delle Finals di Coppa Italia che si disputeranno a Riccione da giovedì 27 febbraio a domenica 2 marzo quando i bluarancio affronteranno l’Alperia Black Devils per i quarti di finale. In palio un posto tra le prima quattro con la vincente di Conversano-Bressanone.