Ortigia sfida in casa i campioni: l'intensa battaglia si conclude 14-6 a favore della Pro Recco

Sconfitta, ma senza sfigurare, nel campionato di A1 di pallanuoto per l’Ortigia, contro i campioni d’Italia della Pro Recco. i biancoverdi hanno disputato una buona partita, con grande lucidità e compattezza, riuscendo a mettere in difficoltà gli ospiti, che si sono infine imposti per 14-6.

In avvio Inaba e Kalaitzis segnano i gol che portano l’Ortigia sul 2-0. I liguri allora si scuotono e costruiscono un parziale di 4-0, prima che finisca il primo tempo. Il secondo parziale è equilibratissimo, si segna solo un gol, su rigore, trasformato dall’ex Ciccio Condemi, migliore in acqua. L’equilibrio dura fin quasi alla fine del terzo tempo, quando l’Ortigia, grazie ai gol di Cassia e Campopiano si porta a meno due (4-6).

Poi, la doppietta di Condemi e il gol di Presciutti allargano il gap (+5) prima degli ultimi otto minuti, in cui la Pro Recco allunga fino al 14-6 finale, risultato un pò eccessivo. «Sono contento della prestazione della squadra - sottolinea il tecnico Stefano Piccardo - abbiamo giocato il tipo di gara che avevamo preparato in settimana. Adesso cominceranno per noi le partite che sono legate al nostro campionato, a cominciare da quella fondamentale di sabato prossimo in casa del Quinto. Saranno sette finali e bisognerà pensare gara dopo gara».