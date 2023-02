Coppa Italia di pallanuoto, l'Ortigia supera il Posillipo e vola in semifinale

Inizia nel migliore dei modi il cammino per il Circolo Canottieri Ortigia nella Final Eight di Coppa Italia di pallanuoto. Alla piscina «Marco Paganuzzi» di Albaro, che ospita il concentramento finale della competizione, i siracusani eliminano il Circolo Nautico Posillipo vincendo per 15-11 e staccando il pass per la semifinale che si disputerà domani alle 21 contro la vincente del quarto di finale fra Brescia e Trieste che si disputerà stasera alle 21.

Fatica più del previsto l’Ortigia che non sono riusciti a scrollarsi di dosso Posillipo in avvio di partita, con i campani sotto 5-3 e 6-4 nel secondo tempo, in grado di rientrare fino al 6-6 in avvio di terzo tempo. Poi dopo l’unica volta in vantaggio per Posillipo i siciliani riescono a scuotersi e con una serie di reti in sequenza si portano fino all’11-8 che mette le cose in chiaro prima del 15-11 finale.

