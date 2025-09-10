Siracusa, la flotta italiana salpa per Gaza: «Gli attacchi non ci fermeranno»

Dopo la partenza dal porto tunisino di Sidi Bou Said, domani (11 settembre) toccherà alla flotta italiana della Global Sumud Flotilla, in partenza da Siracusa. Le barche salperanno alle 14 da Marina di Ortigia.ò

Il movimento ha denunciato due attacchi contro le imbarcazioni ormeggiate a Tunisi nelle notti scorse, episodi che non hanno però fermato la missione: «Gli equipaggi sono ancora più determinati a portare avanti l’iniziativa in sostegno della popolazione di Gaza». La spedizione punta a riunirsi in mare con il convoglio già partito dalla Tunisia, diretto verso la Striscia.

Alla missione partecipano volontari, associazioni e delegazioni internazionali, con l’obiettivo dichiarato di consegnare aiuti umanitari e rompere simbolicamente l’assedio a Gaza.