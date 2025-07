Matrimonio da sogno a Noto: nozze siciliane per la figlia di Sting

Noto diventa ancora una volta palcoscenico di un matrimonio da favola. Fuschia Kate Sumner, attrice e figlia di Sting, ha detto sì al direttore creativo Maximillian Wright. La coppia, che ha già un bimbo di un anno, ha scelto la capitale del Barocco per celebrare l'unione.

I festeggiamenti sono iniziati con una serata speciale al teatro Tina Di Lorenzo, dove venerdì 11 luglio è stato messo in scena lo spettacolo Una Serenata!, un omaggio alle tradizioni popolari siciliane. In prima fila, insieme alla coppia, c’erano Sting, arrivato per l’occasione, e sua moglie Trudie Styler, che hanno seguito ogni momento con grande emozione.

Il matrimonio è poi proseguito con una passeggiata lungo corso Vittorio Emanuele sotto lo sguardo curioso di residenti e turisti mentre a Palazzo Nicolaci si è tenuta una parte dei festeggiamenti.

Per il grande giorno, Fuschia ha scelto un abito bianco a sirena firmato Valentino, ricamato interamente in pizzo. Maximillian Wright, invece, ha preferito un look informale: camicia di lino nocciola e pantaloni vinaccia.