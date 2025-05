Cannabis terapeutica, a Siracusa il primo laboratorio galenico all'ospedale Umberto I

All’ospedale Umberto I di Siracusa è stato attivato il primo laboratorio di galenica non sterile per la preparazione di farmaci a base di cannabis ad uso medico. Il servizio, istituito dall’Asp di Siracusa e diretto dalla dottoressa Debora Sgarlata, è in linea con il decreto assessoriale 18/2020 e con le norme del Ministero della Salute.

I preparati saranno disponibili gratuitamente, su prescrizione, per i pazienti affetti da dolore cronico refrattario, tramite le Unità operative di Terapia del dolore di Siracusa e Neurologia di Augusta.