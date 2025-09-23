Prelievo multiorgano all'ospedale di Lentini: «Dimostrato grande amore per la vita e per il prossimo»

Nell’ospedale di Lentini è stato eseguito un prelievo multiorgano su una donna ricoverata per emorragia cerebrale massiva nel reparto di Rianimazione diretto da Laura Condorelli. Gli organi donati, il fegato e i reni sono stati trasferiti all’Ismett di Palermo, le cornee alla Banca degli occhi di Mestre. La donazione è avvenuta grazie alla generosità e nobiltà d’animo della famiglia, che in

un momento di grande dolore, ha espresso il consenso alla donazione degli organi, regalando la speranza a chi aspetta un organo per continuare a vivere, dice l’Asp di Siracusa.

«Un sincero ringraziamento va alla famiglia della donatrice - dice il direttore generale dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone - che ha dimostrato grande forza ed amore per la

vita e per il prossimo, in un momento di profondo dolore. La cultura della donazione è sempre più diffusa tra la popolazione grazie alle massicce campagne di informazione e la rete regionale di collaborazione e la formazione continua sono fondamentali affinché il personale sanitario possa adoperarsi nella migliore forma di integrazione multidisciplinare, con alti livelli di professionalità e di vicinanza e sostegno ai familiari del donatore».