Siracusa, in servizio 15 nuovi agenti municipali

Quindici nuovi agenti sono entrati in servizio al comando di Polizia municipale di Siracusa con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. L’assunzione è avvenuta grazie all’utilizzo della graduatoria di un concorso tenuto dal comune di Portopalo di Capo Passero. Parallelamente, per effetto di una recente deliberazione di giunta, nei prossimi giorni sarà avviato l’iter per l’assunzione di 5 assistenti sociali, anche loro a tempo pieno e indeterminato, selezionati attingendo dalla graduatoria del comune di Butera.

«Queste assunzioni rafforzano concretamente l’organico comunale, portando più agenti in strada e, a breve, più assistenti sociali al servizio delle persone» ha detto l’assessore Marco Zappulla.