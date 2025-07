Siracusa, si è insediato il nuovo prefetto Chiara Armenia

Si è insediata, ufficialmente al Palazzo del Governo di Piazza Archimede Chiara Armenia, nuovo prefetto della provincia di Siracusa, che subentra a Giovanni Signer. Originaria di Modica, Armenia è stata immessa nei ruoli dell’amministrazione civile del Interno nel 1990 e assegnata alla Prefettura di Ragusa dall’aprile 1991, ove ha prestato servizio presso l’ufficio di gabinetto, dal 1997 con l’incarico di vice capo di gabinetto e dal 2003 con l’incarico di capo di gabinetto. In quel contesto, dal 2000 al 2006, ha svolto, tra gli altri, anche il delicato compito di responsabile dell’ufficio emergenza rifiuti istituito presso la Prefettura di Ragusa per l’espletamento degli adempimenti connessi all’applicazione dell’ordinanza del ministro dell’Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile relativa alla situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Siciliana.

Promossa viceprefetto a novembre 2008, è giunta una prima volta nel territorio aretuseo nel marzo 2010 ove è stata assegnata alla Prefettura di Siracusa per svolgere l’incarico di dirigente dell’area enti locali e consultazioni elettorali, e una seconda volta dal gennaio 2015 al dicembre 2020 per presiedere la commissione territoriale di Siracusa per il Riconoscimento della Protezione Internazionale. Ha svolto le funzioni di vice prefetto vicario presso le prefetture di Lecco (dal 2011 al 2014) e di Perugia (dal 2020 al 2021) sino ad essere nominata prefetto di Caltanissetta con decorrenza dal 15 marzo 2021. Nel suo primo giorno il prefetto Armenia ha fatto visita all’arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto, per un primo saluto istituzionale, sottolineando l’importanza del dialogo e della collaborazione tra istituzioni civili e religiose a servizio della comunità.