Avola, facilitazione digitale: Gal Eloro raggiunge quota 6mila utenti grazie alla rete di 11 sportelli

All'iniziativa erano presenti il presidente del Gal Eloro, Enzo Morale, il sindaco, Rossana Cannata, il coordinatore dei facilitatori digitali, Giuseppe Consiglio, Massimo Caruso, componente dello staff di progetto, e tutti i facilitatori coinvolti, tra cui Cna Avola e Pachino e Anfi, l'Associazione nazionale finanzieri sede di Avola. Tramite il progetto sono stati attivati 11 punti di facilitazione digitale (Ne erano previsti 10) distribuiti nel comprensorio (4 ad Avola, 3 a Noto, 1 a Pachino, 1 a Rosolini, 1 a Portopalo e 1 itineranti nel territorio), «con l’obiettivo - ha spiegato Enzo Morale, presidente del Gal Eloro - di ridurre il divario digitale e avvicinare i cittadini ai servizi online della Pubblica Amministrazione».

Il Gal Eloro, fanno sapere, ha già raggiunto e superato l’83 per cento dell’obiettivo prefissato, coinvolgendo più di 6 mila cittadini su un target complessivo di oltre 7 mila persone. «Un risultato - ha proseguito Morale - che testimonia l’efficacia dell’iniziativa e il bisogno reale di accompagnamento digitale sul territorio».

«Le attività sono state svolte da 16 facilitatori digitali, tra cui molte donne e giovani esperti in ambito digitale del territorio, che hanno accompagnato gli utenti nell’accesso consapevole agli strumenti digitali, superando ostacoli quotidiani e migliorando l’inclusione», spiegano in un comunicato.

«Operatori fortemente motivati - ha sottolineato il presidente del Gal Eloro - e profondamente coinvolti, che con grande senso civico hanno scelto di mettersi al servizio della popolazione. Grazie al loro lavoro appassionato, tante persone hanno potuto accedere in modo più consapevole a strumenti ormai indispensabili».

«Nel corso dell’evento consegnati 2 computer per ciascun punto di facilitazione, pc acquisiti con fondi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Saranno inoltre presentate alcune esperienze di facilitazione digitale attraverso interventi tematici su servizi come la creazione e l’utilizzo dello Spid, la sicurezza digitale e il contrasto alle fake news», scrivono dal Gal Eloro.

«Questo è un esempio virtuoso - ha concluso Enzo Morale - di come i fondi europei possano tradursi in benefici reali e duraturi per le comunità locali».