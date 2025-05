L'agricoltura punta sempre più sulla sostenibilità: azienda di Siracusa premiata per la transizione energetica

Il Rapporto AGRIcoltura100, oltre a fornire dati congiunturali di contesto sul settore agricolo, esamina l’evoluzione dei livelli di sostenibilità delle imprese, sia in generale, sia per ogni area e ambito. Sono inoltre presenti cinque approfondimenti tematici: occupazione e affermazione delle donne, gestione dei rischi idrogeologici, economia circolare e autosufficienza energetica, agricoltura 4.0 e TEA, benessere degli animali. L’edizione 2025, inoltre, include un’analisi comparativa dell’agricoltura italiana in relazione al contesto europeo, permettendo di evidenziarne le eccellenze e le potenziali aree di miglioramento.

L’agricoltura italiana vive una fase complessa dovuta a molteplici fattori: non solo il contesto geopolitico, ma anche l’evoluzione della normativa europea in una delicata fase di definizione della prossima Pac, il clima sempre più tropicale, le politiche commerciali internazionali. In questo contesto, le aziende agricole aumentano il proprio livello di sostenibilità ad ampio raggio e confermano che la scelta in tale direzione viene premiata da risultati economici concreti. È il quadro che emerge dal V Rapporto AGRIcoltura100, su iniziativa di Reale Mutua e Confagricoltura e curato da Innovation Team, società di ricerca di MBS Consulting (Gruppo Cerved), presentato stamani (12 maggio) a Palazzo della Valle, a Roma. Assegnati premi e mezioni speciali alle aziende- Fra quelle che hanno ottenuto la menzione, ce n'è una siciliana, l'Azienda Agricola Campisi Antonino di Siracusa, alla quale è stato riconosciuto l’impegno nell’ambito della transizione energetica.

Alla quinta edizione di AGRIcoltura100 hanno preso parte 3.536 imprese agricole di tutti i settori e di tutte le regioni. I risultati dell’indagine confermano la crescita del livello di sostenibilità dell’agricoltura italiana, misurata attraverso 288 variabili. I migliori esiti riguardano la sostenibilità ambientale (58% vs 49% nel 2020), la qualità e la sicurezza alimentare (64%, stabile), la qualità dello sviluppo (57% vs 49%). Nonostante le criticità congiunturali, l’agricoltura italiana si conferma un settore orientato all’innovazione: circa il 70% delle imprese intervistate ha effettuato investimenti nell’ultimo anno, non solo in tecniche e macchinari, ma in quota crescente anche in attività trasformative, infrastrutture, diversificazione e marketing. Due esempi: le pratiche di agricoltura di precisione (adottate dal 21% delle imprese) e l’autoproduzione di energia (19%).

Le imprese più sostenibili sono anche le più innovative: l’83% delle aziende con alto livello di sostenibilità generale ha un elevato indice di innovazione, contro una media del 39%. Circa il 60% ha investito in cinque o più ambiti (su un totale di undici) nel solo ultimo anno, il doppio della media generale. Queste sono le imprese che ottengono i migliori risultati economici, con una produttività (misurata come fatturato per addetto) superiore del 72% rispetto a quelle con un livello iniziale o medio di sostenibilità, e una redditività (utile per addetto) quasi tripla. Inoltre, quelle più sostenibili hanno un fatturato relativo all’export oltre tre volte più elevato. Nell’edizione 2025 viene dedicato ampio spazio al tema della gestione del rischio. Sono rischi legati soprattutto agli eventi naturali: il 73% delle imprese dichiara di aver subito danni da eventi naturali negli ultimi tre anni; di queste, la metà ha registrato danni significativi alle coltivazioni (91%), alle infrastrutture (26%), ma anche altri fenomeni come stress idrico, erosione del terreno e degradazione del suolo. Ci sono poi i fattori legati al mercato: il 61% si ritiene fortemente a rischio per l’andamento dei costi di produzione, il 55% per le oscillazioni dei prezzi di vendita, il 49% per la concorrenza extra-UE.

L’agricoltura è però non solo vittima, ma anche un attore fondamentale nella mitigazione di tali rischi: le buone pratiche agricole rafforzano la resilienza del Paese di fronte a minacce sempre più pressanti. Il 61% delle imprese ha attivato almeno un’iniziativa di difesa attiva, in primis gestendo e razionalizzando l’acqua, curando particolarmente le modalità di lavorazione del terreno, mantenendo o costruendo barriere naturali e, in talune situazioni, prevedendo sistemi di protezione, quali ad esempio impianti antibrina e reti antigrandine. Il ricorso a forme di difesa passiva, in primis le assicurazioni contro danni naturali e catastrofali, è invece ancora limitato e riguarda 1/3 delle imprese intervistate. Ad oggi, l’agricoltura italiana sconta una consapevolezza del rischio ancora poco sviluppata: maturare una gestione efficace, continuativa e non emergenziale dei rischi è una competenza irrinunciabile e un fattore di sostenibilità esso stesso.

«I dati del V Rapporto AGRIcoltura 100 – afferma il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti - ci confermano che è cambiato il paradigma: la sostenibilità da obiettivo è diventata requisito necessario alle aziende agricole per operare sui mercati ed essere competitive. L’indagine, inoltre, ci permette di valutare le potenziali aree di miglioramento del settore primario e di affrontare le nuove sfide insieme alle nostre aziende, continuando a confrontarci con le istituzioni in modo proattivo e con lo spirito di innovazione che caratterizza da sempre la nostra azione sindacale».

«L’agricoltura – dichiara Luca Filippone, direttore generale di Reale Group – è uno dei settori più esposti ai cambiamenti climatici, ma è anche tra i più sensibili e attivi nel promuovere modelli di sviluppo sostenibili. Con AGRIcoltura100 vogliamo valorizzare le imprese agricole che investono nel futuro e rafforzare il legame tra sostenibilità, innovazione e resilienza. Come Mutua assicuratrice, siamo convinti che accompagnare queste imprese nella gestione dei rischi e nella crescita sostenibile significhi contribuire alla tenuta e allo sviluppo dell’intero sistema Paese».

«I risultati del V Rapporto AGRIcoltura100 - afferma Luigi D’Eramo, sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste - evidenziano un legame sempre più stretto fra innovazione e sostenibilità, che rappresenta un fattore strategico che si traduce in una maggiore competitività delle imprese. Fra le sfide che si trova ad affrontare il settore primario c’è quella di produrre di più e meglio, usando al tempo stesso meno risorse, continuando ad essere sempre più protagonista di uno sviluppo sostenibile».

Le aziende premiate

1 Cherubini F.lli – Lonato del Garda (Brescia)

2 San Felice – Castelnuovo Berardenga (Siena)

3 Cantina Produttori Valdobbiadene – Valdobbiadene (Treviso)

Menzioni speciali

Per l’impegno nell’ambito impatto ambientale: Coab Società Cooperativa Agricola, Corigliano Rossano (Cosenza)

Per l’impegno nell’ambito salute alimentare: Ca’ Marcanda, Castagneto Carducci (Livorno)

Per l’impegno nell’ambito rapporti con le reti e la comunità: Azienda vitivinicola Enrico Crola, Mezzomerico (Novara)

Per l’impegno nell’ambito gestione del rischio: Cantine Scala, Caorle (Venezia)

Per l’impegno nell’ambito occupazione dei giovani: Sartori Organic Farm, Ledro (Trento)

Per l’impegno nell’ambito agricoltura al femminile: Santissima Annunziata, San Vincenzo (Livorno)

Per l’impegno nell’ambito transizione energetica: Azienda Agricola Campisi Antonino, Siracusa

Per l’impegno nell’ambito digitalizzazione e agricoltura 4.0: Lodali, Treiso (Cuneo)

Per l’impegno nell’ambito benessere degli animali: Corte Camerlenga, Viadana (Mantova)