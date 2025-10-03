Ritrovati a Fontane Bianche i resti fossili di un elefante nano del Pleistocene

Un nuovo tassello arricchisce la storia naturale della Sicilia. Nei giorni scorsi, nella zona di Fontane Bianche, nel Siracusano, sono stati rinvenuti i resti fossili di un elefante nano vissuto tra 200mila e 150mila anni fa, durante il Pleistocene. Si tratta di un esemplare appartenente alla specie estinta Paleoloxodon mnaidriensis (Adams, 1874), tra i più noti protagonisti della fauna pleistocenica isolana.

La segnalazione è arrivata dal geologo Fabio Branca, dell’Università di Catania e afferente all’Area della Terza Missione, che ha individuato un affioramento con diversi resti di macrofauna vertebrata. Successivamente, il ritrovamento è stato esaminato dall’archeologa Gabriella Ancona e dal geologo Luigi Agnone della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Siracusa, insieme al prof. Rosolino Cirrincione, direttore del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell’ateneo catanese, e alla prof.ssa Rosanna Sanfilippo, docente di Paleontologia e Paleoecologia dello stesso dipartimento. Le analisi hanno confermato l’attribuzione dei resti al Paleoloxodon mnaidriensis.