A Marzamemi Thalassa: quattro artisti raccontani il mare

«Oggi come ieri - ha raccontato Chiara Fronterrè, che è anche curatrice della mostra - il mare rappresenta ciò che abbiamo di più antico e vitale, un archetipo fluido e in continua trasformazione, ma eterno. Luogo da proteggere, da cui ripartire per ricostruire un senso di appartenenza».

Quattro artisti che raccontano il mare, il Mediterraneo. Si intitola "Thalassa" (mare) la mostra di arte contemporanea che sarà inaugurata il 6 settembre alle 18,30 nel loggione della Tonnara di Marzamemi. Il progetto espositivo, curato da Studioblu81 e con testo critico di Federica Bordone, verrà realizzato con opere di Demetrio Di Grado, Chiara Fronterrè, Daniele Carrubba ed Emanuele Vittorioso, che intrecceranno memoria, identità e linguaggi visivi in dialogo con il Mediterraneo.

I 4 artisti si sono confrontati con questo tema identitario, realizzando quattro grandi manifesti in collaborazione, ciascuno frutto di un dialogo a quattro mani. Le opere, sospese tra le travi centenarie della Tonnara, combinano pittura, collage analogico e digitale, diventando al tempo stesso omaggio al cinema e manifestazione tangibile di una fusione creativa tra poetiche individuali.

Una narrazione intensa e stratificata che esplora il Mediterraneo come crocevia di civiltà, narrazioni e immaginari cinematografici.

La mostra, che è parte integrante del programma culturale del Marzamemi Cinefest, sarà inaugurata il 6 settembre alle 18,30 e aperta al pubblico con ingresso libero fino al 10 settembre 2025 durante gli orari del festival.

Demetrio Di Grado (Palermo, 1976) è collagista e street artist di fama nazionale. Ha esposto in mostre personali e collettive e ha partecipato ad importanti rassegne internazionali di settore.

Chiara Fronterrè (Avola, 1981) è artista visiva e art director. Ha esposto le sue opere in mostre personali e collettive in ambito nazionale. Cura lo spazio espositivo Studioblu81 a Marzamemi (SR).

Emanuele Vittorioso (Siracusa, 1977) è pittore astratto e ha esposto le sue opere in mostre personali e collettive in Italia, Francia e Spagna.

Daniele Carrubba (Latina, 1982) è artista figurativo e decoratore.

Tra le altre iniziative curate da Studioblu81 a Marzamemi:

- l'installazione di Nicola Indaco nell'atrio del palazzo di Villadorata, in piazza Regina Margherita; L’opera si compone di due vele che nascono dall’intreccio di finocchietto selvatico, elemento naturale che conferisce la struttura e richiama il paesaggio mediterraneo. All’interno della trama si inserisce un filo rosso di lana, simbolo di legame e attesa, intrecciato come filo conduttore invisibile. Il lavoro si ispira all’incontro onirico tra Ulisse e Penelope: le vele evocano il viaggio e il ritorno, mentre il filo rosso rappresenta l’intreccio delle loro vite, sospeso tra memoria e desiderio.

- “Sogni in Carovana” la mostra fotografica di Buccio Cappello, cofondatore di “Via delle palme”, che esporrà nella galleria di via Regina Elena 27 un viaggio visivo e umano nel cuore del circo in Sicilia. Cappello propone una narrazione intima e intensa del mondo circense siciliano, lontano dai riflettori e vicino alle vite quotidiane degli artisti itineranti. Attraverso i suoi 15 scatti, l’autore restituisce dignità e poesia a una realtà spesso dimenticata, mostrando la bellezza, la fatica, la nostalgia e la magia che si nascondono dietro ogni tendone. L’inaugurazione si terrà sabato 7 settembre alle ore 18:30 e sarà possibile visitarla sino al 15 settembre.