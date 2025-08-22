Un mosaico di live per salutare l’estate

Dall’intramontabile Venditti e Tozzi passando per il pop di Renga fino ad arrivare a Rkomi, Noemi e tanti altri: in Sicilia gli ultimi dieci giorni di agosto regalano musica ed emozioni, un mosaico di concerti che accompagna il tramonto dell’estate tra teatri antichi, piazze barocche e panorami vulcanici.

Un calendario capace di intrecciare generazioni e generi, con artisti che hanno fatto la storia della canzone italiana e volti della scena pop e urban.

Già stasera infatti, Antonello Venditti è sul palco del Teatro Greco di Tindari per celebrare i quarant’anni di Notte prima degli esami, un album che ha segnato un’epoca. Nella stessa sera, ma a Noto, invece Noemi porterà il suo tour estivo tra le scalinate della Cattedrale.

Ed è ancora contemporaneamente Edoardo Bennato a Taormina farà il cantastorie al Teatro Antico con i suoi classici senza tempo da Il gatto e la volpe a L’isola che non c’è. Mentre Rocco Hunt, a Villa Bellini, a Catania racconterà al pubblico cosa significa essere un Ragazzo di giù.