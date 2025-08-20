La sfida di Crepet alle gabbie mentali: spettacoli a Noto e a Tindari

Nell’era del politically correct, anche pensare può diventare un reato. Ne è certo Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista, che torna in Sicilia per due serate, due conversazioni teatrali, come lui stesso ama definirle. Dopo il successo nella passata stagione teatrale, con Prendetevi la luna prima e Mordere il cielo dopo, prosegue il suo cammino tra le platee attente di giovani e non solo, analizzando il mondo e la società di oggi, schiacciati dai social e dall’avvento sempre più prepotente dell’intelligenza artificiale. Una nuova realtà che sarà analizzata, sviscerata e affrontata con il pubblico domani (21 agosto), lungo la scalinata della Cattedrale di Noto, e domenica, al Teatro Greco di Tindari. In entrambe le serate a partire dalle 21.

Il reato di pensare - così si intiola lo spettacolo - è un impercettibile filo spinato che inibisce la mente di chi ancora vorrebbe immaginare senza paura di pensare a ciò che sta pensando. «Finché si pensa, si parla e ci si indigna per quello che non va - dice Crepet -, c’è libertà. Ma credo che si possa anche migliorare. Non penso che tutto sia già stato scritto anche se c’è qualcuno che sta provando a scrivere per noi». Il riferimento è chiaro e va all’intelligenza artificiale e alla nuova versione di una delle piattaforme più in uso, che oggi consentono di scrivere testi accattivanti e coinvolgenti, con profondità letteraria e ritmo, sulla falsariga di grandi autori del passato. «Il reato di pensare è una sorta di ossimoro - spiega il sociologo -. Pensare al giorno d’oggi è quasi una sfida per come veniamo schiacciati dalle tante gabbie mentali. Anche il politically correct è una gabbia mentale. Al cinema, ad esempio, ci sono pochissimi capolavori che oggi troverebbero un produttore. E penso ad Arancia meccanica o a Lolita. Oggi basta una censura ed è finita. Ma l’arte offende sempre qualcuno». Dal teatro alla musica. «È molto difficile trovare qualcuno che osa. A Sanremo i testi sono molto politicamente corretti, c’è un’autocensura che è evidente. Una forma di censura autoindotta che permette un asservimento di massa. Non c’è nessuno che osa quella forza poetica di Bob Dylan».