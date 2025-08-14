Carlentini, in mostra le immagini della storica venuta delle sacre spoglie di Santa Lucia

Un viaggio nella fede e nella memoria attraverso l’obiettivo fotografico. È questo il cuore della mostra fotografica che dal 23 al 25 agosto 2025 sarà ospitata nella chiesa Santa Maria di Roccadia a Carlentini, per ripercorrere la storica venuta delle sacre spoglie mortali di Santa Lucia, vergine e martire siracusana, patrona della città, avvenuta il 26 e 27 dicembre 2024.

Curata dal giornalista Salvatore Di Salvo e da Salvatore Mangiameli, devoto di Santa Lucia e socio della Pro Loco Ets di Carlentini, l’esposizione raccoglie gli scatti più significativi dell’arrivo, della permanenza e della partenza del corpo della Santa. Le fotografie sono state realizzate da tre professionisti carlentinesi accreditati in occasione dell’evento: Salvo Di Stefano, Franco Saccà e Salvatore Urrata.

L’iniziativa rientra nel calendario dei festeggiamenti patronali di agosto ed è promossa dalla Parrocchia Immacolata Concezione – Chiesa Madre, in collaborazione con la Deputazione e i Devoti di Santa Lucia, la Pro Loco Ets e con il patrocinio del Comune di Carlentini, grazie al sostegno di sette sponsor.