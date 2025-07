Giorgia incanta Siracusa, emozioni e tre sold out: «Con il pubblico un legame profondo»

«Il tempo regala un legame col pubblico che è l’unica cosa che conta veramente. Si stabilisce un dialogo profondo, un rapporto di affetto unico». Sincera, spontanea, «del resto sono romana», dice, Giorgia sta vivendo un periodo d’oro. Il «Come saprei Live 2025», per celebrare i 30 anni della hit del 1995, è sold out in tutta Italia. A novembre inizia il tour nei palasport ed è una continua richiesta di nuove date. «La cura per me», il brano che ha presentato in gara all’ultimo festival di Sanremo, è certificato Platino e per 12 settimane consecutive è stato ai vertici delle classifiche di

vendita con oltre 130 milioni di stream globali. Il nuovo album esce ad ottobre e conterrà i singoli «Niente di male», il recentissimo «Unica», già in testa alle classifiche e «Golpe» in uscita a settembre scritto da Calcutta e Dardust E nel frattempo inizia X Factor.

«Quest’anno è insperato e inaspettato, è stato incredibile. Lavoro con tutte donne ed è più facile ed in armonia. È una fase della mia carriera non pensavo potesse esistere», sottolinea l'artista. Sanremo non le ha regalato il primo posto, ma per Giorgia è comunque una vittoria: «Me la sono vissuta anchemeglio rispetto agli altri anni. L’importante era cantare bene. Io la mia gara l’avevo vinta. Ho sentito l’onda emotiva. Questa canzone, non apparentemente radiofonica, ha funzionato come un tormentone».