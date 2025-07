Debutta Avola Book Festival, rassegna dedicata ai libri e a chi ama la letteratura e la bellezza del pensiero condiviso

A incontrare il pubblico saranno sei firme di rilievo del panorama italiano: Salvo Toscano da ieri in libreria con “Il caso Barraco” (Newton Compton), una nuova indagine dei fratelli Corsaro con Beppe Fiorello e Paolo Imbriguglia su Canale 5; Salvo Palazzolo ed il suo “L’amore in questa città” (Rizzoli), un femminicidio occultato negli ambienti universitari della Palermo del regime fascista; Saba Anglana con “La signora Meraviglia” (Sellerio), tra i romanzi finalisti del Premio Strega 2025; Pietro Grasso, ex Procuratore Nazionale Antimafia con “Tu che parte stai? Tutti siamo chiamati a scegliere” (Tunuè), un fumetto sulla legalità e i fatti di Sicilia; Rosita Manuguerra, scrittrice esordiente con “Malanima” (Feltrinelli), romanzo che prende vita a Favignana e Luciano Regolo con “San Carlo Acutis. L’influencer di Dio” (Ed. San Paolo), che sarà canonizzato il prossimo 7 settembre.

Le presentazioni saranno impreziosite da percorsi musicali, performance, degustazioni sensoriali e iniziative notturne a cura di AIS Siracusa. La chiusura è affidata al Club Letterario Notturno “I Sonnambuli” con Fabio Manenti e Michele Arezzo. La rassegna è promossa dall’amministrazione comunale guidata da Rossana Cannata. «In un momento storico in cui la superficialità rischia di diventare norma, abbiamo deciso di investire nella profondità, nella parola, nella narrazione. Questa è solo la prima tappa di un cammino che vogliamo lungo e partecipato», ha detto.