Rogo nel Siracusano, ordinanze dei sindaci

Le operazioni di spegnimento nello stabilimento Ecomac di Augusta, dove 48 ore fa si è verificato un incendio di materiale plastico di vaste proporzioni continuano e i vigili del fuoco sono all’opera con i mezzi movimento terra (ruspe e pale meccaniche) per «smassare» i cumuli di materiale e procedere al «minuto spegnimento». Oltre adiverse squadre del comando di Siracusa e provincia che lavorano senza sosta, alternandosi in posto, sono intervenute in supportoautobotti anche da Messina, Catania e Ragusa, un mezzo specialeaeroportuale (utilizzato per gli incendi di aeromobili), e

squadre aziendali e di protezione civile.

Nel frattempo il sindaco di Priolo ha revocato l’ordinanza di rifugio al chiuso per la cittadinanza perchè le emissioni di fumo sono diminuite sensibilmente e le condizioni del vento sono cambiate. Al contrario permangono le ordinanze di rifugio al chiuso a Lentini e soprattutto a Melilli e ad Augusta. La densanube di fumo potenzialmente tossico secondo le condizioni meteo si muove verso il centro abitato di Augusta.