Premio Vittorini 2025, annunciati i finalisti: riflettori puntati su Siracusa e l’editoria indipendente

È tempo di primi verdetti per l’edizione numero 24 del Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini e per la sesta edizione del Premio per l’editoria indipendente Arnaldo Lombardi , due manifestazioni culturali di rilievo promosse dall’ Associazione Culturale Vittorini-Quasimodo e dall’ Assessorato alla Cultura della Città di Siracusa , in collaborazione con la Fondazione INDA e con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana .

A loro si aggiungono due ulteriori riconoscimenti: il Premio Opera Prima, istituito per la prima volta quest’anno, è stato assegnato a Roberta Casasole per Donne di tipo 1 (Feltrinelli, luglio 2024), mentre una menzione speciale è andata all’autrice siracusana Emma Di Rao per il suo romanzo Veleni e profumi (Ianieri, dicembre 2024).

Il Premio Arnaldo Lombardi per l’editoria indipendente, dedicato alla memoria di uno dei fondatori del Premio Vittorini, è stato attribuito alla casa editrice Kalòs di Palermo. Attiva dal 1989, Kalòs si distingue per il suo impegno nella promozione della cultura e della bellezza siciliana attraverso un catalogo ricco e variegato. La casa editrice incarna perfettamente lo spirito dell’edizione 2025 del Premio, che celebra anche i vent’anni dell’inserimento di Siracusa nella World Heritage List dell’UNESCO.

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 6 settembre presso l’Antico Mercato di Ortigia, a conclusione della tradizionale Settimana Vittoriniana, che da mercoledì 3 settembre proporrà una serie di appuntamenti dedicati ai libri e al piacere della lettura.

Per stabilire il vincitore tra i tre finalisti, come da tradizione, entrerà in gioco la Giuria dei lettori, composta da appassionati selezionati in collaborazione con la Società Dante Alighieri, le librerie locali e il gruppo “Connessione Studenti”. Il voto della giuria popolare si sommerà a quello espresso dai singoli membri della Commissione.

Al vincitore del Premio Vittorini 2025 andrà un assegno di 3.000 euro, mentre ai due finalisti non vincitori sarà riconosciuto un premio di 1.000 euro ciascuno.

«L’elevata qualità delle opere in concorso – ha dichiarato Enzo Papa, presidente dell’Associazione culturale Vittorini-Quasimodo – e la presenza di numerose e importanti case editrici nazionali, dimostrano che il processo di crescita del “rinato” Premio Vittorini poggia su basi solide».

«Questa edizione – ha aggiunto l’assessore alla Cultura di Siracusa Fabio Granata – celebra anche il ventesimo anniversario dell’iscrizione di Siracusa nella World Heritage List dell’UNESCO, ribadendo il valore del libro e della lettura come strumenti fondamentali per conoscere, custodire e valorizzare il patrimonio culturale dei territori».