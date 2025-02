Da Noto alla Spagna: il latte di mandorla siciliano affascina il mercato iberico

Il latte di mandorla siciliano conquista la Spagna. La rivoluzionaria macchina che estrae il succo riproponendo il sistema tradizionale ha attirato anche gli spagnoli che parteciperanno sabato 8 febbraio alle 9 ad un incontro che si svolgerà a Noto nella cooperativa Si può fare (Contrada Zisola). Il progetto mira alla condivisione della mandorla a guscio duro del Val di Noto, che è alla base del Gruppo operativo Nav (Noto Almond Valley) 4.0 nell'ambito del Psr Sicilia 2014-2022 Sottomisura 16.1.

Durante i lavori saranno illustrate tutte le innovazioni introdotte nel settore in Val di Noto da un team sinergico di mandorlicoltori, con il capofila Antonio Musso, Si Può Fare, I Carusi, le ditte Rita Musso, Giuseppe Leone, Emilio Tringali e partner scientifici, commerciali e territoriali come l’Università di Milano, la Tpca, Coldiretti Siracusa e con il supporto dell’assessorato regionale dell’Agricoltura. Vari i rappresentanti spagnoli che parteciperanno all’evento: si tratta dei vertici di associazioni che operano nei settori commerciali e della valorizzazione delle risorse anche in ambito sociale.