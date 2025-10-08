Minacce al sindaco di Pachino, sotto accusa un dipendente comunale

Un dipendente del Comune di Pachino, nel Siracusano, è stato sottoposto ad una misura cautelare perché accusato di atti persecutori nei confronti del sindaco, Giuseppe Gambuzza.

Il gip del Tribunale di Siracusa ha disposto il braccialetto elettronico ed il divieto di avvicinamento da una distanza di 500 metri, così come prevede la norma contro lo stalking. La misura è scattata dopo la querela del primo cittadino preso di mira dal dipendente comunale che avrebbe indirizzato al sindaco messaggi intimidatori attraverso i social ma anche in presenza per strada. Il dipendente del Comune di Pachino è stato sentito ed al termine dell’interrogatorio il gip ha emesso il provvedimento restrittivo.