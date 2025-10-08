Blitz antidroga ad Avola: 7 in carcere e 4 ai domiciliari VIDEO

È in corso ad Avola, dall’alba, una vasta operazione antidroga diretta e coordinata dalla Procura di Siracusa ed eseguita dagli agenti della squadra mobile di Siracusa e del commissariato di Avola,

Il Gip del Tribunale di Siracusa, chiudendo il cerchio su un’indagine che ha svelato una fiorente attività di spaccio gestita da 14 persone, ha emesso 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 4 di custodia domiciliare e 2 ordinanze che dispongono l’obbligo di firma e di dimora, nei confronti di altrettanti soggetti indagati, a vario titolo, dei reati di violazioni della normativa sugli stupefacenti, estorsione, detenzione illecita di armi da sparo. Un altro soggetto è indagato, per gli stessi reati, in stato di libertà.

La meticolosa attività investigativa, iniziata nel 2024 con l’arresto di uno degli attuali destinatari delle misure, è riuscita a fare luce sul gruppo criminale che riforniva gli assuntori di sostanze stupefacenti nel territorio di Avola.