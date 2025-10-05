Protezione civile, tre volontari assaliti a Portopalo mentre spegnevano un incendio

Momenti di tensione a Portopalo di Capo Passero, dove un volontario della Protezione civile è stato aggredito durante un intervento di spegnimento di un incendio. L’uomo, colpito al volto, ha riportato la frattura della mascella ed è stato trasportato in ospedale.

L’aggressione è avvenuta ai danni di tre operatori appartenenti all’organizzazione di volontariato Cod. 1525, impegnati nelle operazioni di soccorso. A rendere nota la vicenda è stato il direttore generale della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana, Salvo Cocina, che ha espresso solidarietà alla vittima e ai suoi colleghi.

«A lui e agli altri volontari vanno gli auguri di pronta guarigione e un forte ringraziamento per il coraggio e il senso del dovere dimostrati nel servizio alla collettività», ha dichiarato Cocina, che ha voluto manifestare anche vicinanza alle famiglie dei volontari e incoraggiare tutto il personale «a proseguire senza timore nel proprio impegno a tutela della comunità».

Le cause e le circostanze dell’aggressione sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.