Siracusa, aveva una mitragliatrice e una pistola: arrestato

La polizia di Stato, in servizio alla squadra mobile della Questura di Siracusa, hanno arrestato un uomo di 46 anni, per detenzione di una mitragliatrice skorpion e di una pistola modificata. L’operazione si è svolta lo scorso 26 settembre. In seguito a una perquisizione domiciliare, operata dagli investigatori, coadiuvati da unità cinofile di Catania, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato le due armi, due silenziatori compatibili con queste ultime e relativo munizionamento, all’interno di una nicchia ricavata nel muro perimetrale dell’immobile, sito nella zona balneare di Siracusa. All’uomo sono stati sequestrati, altresì, 78 grammi di marijuana. L’arresto è stato convalidato dal gip il quale ha confermato la misura dell’arresto in carcere. Sono in corso attività d’indagine al fine di ricostruire i collegamenti sul territorio del soggetto tratto in arresto.