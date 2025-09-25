Siracusa, chiusure temporanee sulla Statale114 per la sistemazione dei cavi elettrici

Disagi in vista per gli automobilisti lungo la Strada Statale 114, nel tratto tra Catania e Siracusa. Terna ha infatti comunicato che, nell’ambito degli interventi di realizzazione della nuova linea elettrica a 380 kV SE Pantano – SE Priolo, dal 30 settembre al 3 ottobre saranno effettuate le operazioni di tesatura dei conduttori aerei. In pratica i cavi elettrici verranno tirati, tesi e messi in posizione definitiva tra i sostegni (tralicci o pali).

Per ragioni di sicurezza e per garantire la corretta esecuzione delle attività, sarà necessaria la chiusura temporanea di entrambi i sensi di marcia, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 16, nel tratto che va dagli svincoli Priolo Gargallo - Cava Sorciaro a quello Priolo Sud–Floridia.

Durante le interruzioni sarà predisposto un percorso alternativo e verranno adottate misure per contenere al minimo i disagi alla circolazione.