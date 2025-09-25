Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Siracusa, chiusure temporanee sulla Statale114 per la sistemazione dei cavi elettrici

Siracusa, chiusure temporanee sulla Statale114 per la sistemazione dei cavi elettrici

Disagi in vista per gli automobilisti lungo la Strada Statale 114, nel tratto tra Catania e Siracusa. Terna ha infatti comunicato che, nell’ambito degli interventi di realizzazione della nuova linea elettrica a 380 kV SE Pantano – SE Priolo, dal 30 settembre al 3 ottobre saranno effettuate le operazioni di tesatura dei conduttori aerei. In pratica i cavi elettrici verranno tirati, tesi e messi in posizione definitiva tra i sostegni (tralicci o pali).

Per ragioni di sicurezza e per garantire la corretta esecuzione delle attività, sarà necessaria la chiusura temporanea di entrambi i sensi di marcia, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 16, nel tratto che va dagli svincoli Priolo Gargallo - Cava Sorciaro a quello Priolo Sud–Floridia.

Durante le interruzioni sarà predisposto un percorso alternativo e verranno adottate misure per contenere al minimo i disagi alla circolazione.

L’intervento rientra nel più ampio piano di razionalizzazione e ammodernamento della rete elettrica siciliana, con l’obiettivo, spiegano da Terna, di rendere l’infrastruttura più efficiente, sicura e resiliente, migliorando la qualità del servizio elettrico e supportando la transizione energetica.

