Arrestato un latitante a Lentini, era nascosto in un covo hi-tech con kalashnikov e pistole

Latitante da circa un anno, si nascondeva in un covo creato ad arte, collegato con un altro appartamento a disposizione di un familiare, potendosi così spostare agevolmente e comunicare con un sistema di interfono a circuito chiuso in modo da rendere le comunicazioni non intercettabili.

L’uomo, lentinese, 35 anni, è stato sorpreso e arrestato, dopo una mirata attività d’indagine effettuata dai poliziotti del Commissariato di Lentini che avevano notato dei movimenti sospetti negli appartamenti in cui l’uomo si era assicurato la copertura dei parenti. I poliziotti lo cercavano perché a suo carico vi era un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania, dovendo scontare una pena di 9 anni, 3 mesi e 29 giorni di reclusione per alcune rapine perpetrate ai danni di anziani dopo aver fatto irruzione all’interno delle loro abitazioni.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno scoperto che il covo del latitante era dotato di numerose apparecchiature informatiche che servivano, oltre a difendersi da visite non gradite da parte delle forze dell’ordine (sistema di videosorveglianza, interfono per comunicare tra appartamenti diversi senza essere intercettato), anche a passare il tempo durante la latitanza con smart TV e console per videogiochi.