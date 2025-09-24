Siracusa, trovato un cadavere in decomposizione lungo la strada per la zona industriale

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in contrada Targia alla periferia nord di Siracusa, sulla strada che porta alla zona industriale. Sul caso, sono state avviate le indagini da parte della polizia che, dopo una segnalazione, si è recata in un terreno dove era stata rinvenuta la salma.

Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e spetterà al medico legale, incaricato dalla Procura, determinare le cause del decesso. Secondo una prima ricostruzione, la morte risalirebbe a parecchi giorni fa ma come primo passo gli agenti della Squadra mobile dovranno provvedere all’identificazione della vittima.

Sono in corso degli accertamenti per capire quante sono le denunce di scomparsa nell’area del Siracusano o segnalazioni di allontanamenti.