Siracusa, sequestrati 150 mila pezzi tra cartine e filtri per sigarette

perazione contro l’abusivismo commerciale e il contrabbando in provincia di Siracusa. I finanzieri del Comando provinciale hanno portato a termine un’operazione che ha condotto al sequestro di circa 154 mila filtri e cartine per sigarette per un peso equivalente a 8 chilogrammi, perchè completamente privi della preventiva autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

I finanzieri del Gruppo di Siracusa avevano notato un flusso anomalo di clienti che, evitando i rivenditori autorizzati, si dirigevano sistematicamente verso un punto preciso del mercato rionale aretuseo. Dopo un’attenta attività di osservazione, anche con l’ausilio di militari in abiti civili confusi tra la folla, è stato predisposto un controllo in pieno orario di punta, così da sorprendere i responsabili nel momento di massima affluenza di acquirenti. I due venditori abusivi, colti di sorpresa, hanno tentato di nascondere parte della merce all’interno di scatoloni nascosti dietro il banco e, successivamente, di disperdersi tra gli altri operatori del mercato. Il tentativo si è rivelato vano: in pochi istanti i militari hanno fermato entrambi i soggetti, recuperando tutto il materiale pronto per la vendita.