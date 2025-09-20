Scontro tra auto e autobus sulla Pachino-Noto: muore una donna di 45 anni

Un incidente mortale si è verificato questa mattina intorno alle 9 sulla strada provinciale 19 tra Pachino e Noto, nel Siracusano. A perdere la vita è stata una donna di 45 anni che viaggiava a bordo di una Toyota Yaris, finita contro un autobus nei pressi dello svincolo per la riserva naturale di Vendicari.

Nessuna conseguenza per i passeggeri del pullman. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati su disposizione della Procura di Siracusa, che ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Carabinieri e polizia hanno effettuato i rilievi e raccolto le prime testimonianze per chiarire la dinamica dello schianto.