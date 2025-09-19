Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Insegue l'ex con la bottiglia di acido in mano e minaccia di sfregiarla, arrestato a Rosolini

È accusato di aver inseguito, con in mano una bottiglia di acido, l’ex fidanzata minacciandola di sfregiarla, senza riuscirci per la reazione della donna che è riuscita a sottrarsi alla violenza e a chiedere aiuto al 112. È l’accusa contestata a un uomo di 47 anni, già denunciato per reati contro il patrimonio e la persona, che è stato arrestato a Rosolini in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Tribunale di Siracusa per atti persecutori e lesioni personali.

L’uomo, nell’immediatezza dei fatti, era stato rintracciato e arrestato dai carabinieri. Le indagini avviate dopo la denuncia della donna e che si sono avvalse della visione di filmati di videosorveglianza e delle dichiarazioni rese dai testimoni sono sfociate nel provvedimento cautelare del gip che dispone per l’indagato gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

