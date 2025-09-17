La cocaina viaggiava in taxi a Siracusa, due arresti e maxi sequestro

La droga viaggiava in taxi a Siracusa. La squadra mobile ha bloccato un carico dopo aver notato che all'interno di un taxi, nei pressi dell’ingresso della Questura in viale Scala Greca, c'erano a bordo due soggetti, due quarantenni siracusani conosciuti agli investigatori.

La circostanza che in piena notte il taxi trasportasse i due siracusani, ed in particolare uno dei due, noto per i suoi precedenti in materia di sostanze stupefacenti, attirava l’attenzione degli investigatori che pertanto decidevano di fermare il taxi e sottoporlo ad un attento controllo a seguito del quale, oltre a confermare l’identità dei due soggetti, venivano rinvenuti nel corso di una perquisizione del mezzo, all’interno di uno zaino custodito all’interno del portabagagli, cinque panetti contenenti sostanza stupefacente dalle caratteristiche della cocaina per un peso totale di 5 chilogrammi e 700 grammi, quantitativo che, immesso sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio oltre 600.000 euro.

Pertanto, i due uomini venivano arrestati per traffico di sostanze stupefacenti e condotti presso la casa circondariale di Cavadonna.