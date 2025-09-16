Siracusa, tensione in carcere: i detenuti lanciano pietre e minacciano una sommossa

Tensione altissima nella casa circondariale di Siracusa. Domenica scorsa si sono verificati gravi episodi che hanno richiesto l’intervento di rinforzi della polizia penitenziaria provenienti da Augusta, Catania e dal nucleo traduzioni provinciale.

Durante l’ora d’aria, un detenuto ha scavalcato le sbarre del passeggio per recuperare un pacco lanciato dall’esterno e, all’arrivo degli agenti, li ha colpiti con delle pietre. Un assistente è rimasto ferito ed è stato soccorso in ospedale.

Nella stessa giornata, circa 80 detenuti hanno rifiutato di rientrare nelle celle, scendendo al piano terra e minacciando una sommossa se le loro richieste non fossero state accolte. Solo l’arrivo di altro personale da istituti vicini ha permesso di riportare la calma.

Lo ha denunciato il sindacato di polizia penitenziaria Osapp che sottolinea «la palese supremazia dei detenuti e il malessere di un personale ormai sfiduciato dalla mancanza di risposte istituzionali», e chiede l’invio urgente del Gruppo operativo mobile per ristabilire condizioni di sicurezza all’interno del carcere.