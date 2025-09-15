Scoperti con un AK 47 e due mitragliette: tre ragazzi in manette nel Siracusano

Armi da guerra nascoste in un casolare di campagna. La polizia ha arrestato tre giovani di 18, 19 e 21 anni sorpresi a Noto, nel Siracusano, con un fucile d’assalto AK 47, due pistole mitragliatrici calibro 9 e numerose munizioni.

A individuarli sono stati gli agenti della Squadra mobile e del commissariato di Avola, che hanno notato i tre nei pressi di un edificio abbandonato. Il controllo ha portato alla scoperta di un vero e proprio arsenale all’interno dell'edificio.

I ragazzi sono stati arrestati per detenzione di armi da guerra e condotti nel carcere di Cavadonna. Sono in corso le indagini per accertare quali legami ci siano tra la banda e le organizzazioni criminali del territorio e per ricostruire la provenienza delle armi e a quale uso erano destinate.