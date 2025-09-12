Avola, in auto droga e telefonini rubati: arrestato

I poliziotti del commissariato di Avola hanno arrestato un giovane di 22 anni per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per ricettazione di telefonini.

Secondo la ricostruzione fornita, gli agenti, diretti da Roberta Corsaro, hanno fermato l’auto sulla statale 115 con a bordo il ventiduenne che, si era mostrato nervoso.

L’intuito degli agenti veniva premiato e nell’auto venivano rinvenuti 2 panetti di hashish e 8 telefoni cellulari con relativi caricabatteria di provenienza illecita, nascosti all’interno di due recipienti in plastica. Le modalità di occultamento e la particolare cura con la quale sia la droga che i telefonini venivano avvolti con dei panni in spugna lascia agli inquirenti alcuni sospetti sui destinatari finali della “merce” e sulle modalità di consegna.