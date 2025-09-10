Siracusa, sequestro da 5,6 milioni al gruppo Onda: tra i sette indagati l’ex assessore regionale Granata

Il Gip di Siracusa ha disposto il sequestro preventivo di oltre 5,6 milioni di euro nei confronti di sette persone e otto società riconducibili al gruppo Onda, attivo nella distribuzione di energia elettrica tra Sicilia e Sardegna. L’indagine, condotta dalla guardia di finanza e coordinata dal pm Salvatore Grillo e dal procuratore capo Sabrina Gambino, risale a dieci anni fa e ipotizza «una pluralità di reati fallimentari, tributari e contro il patrimonio, reiterati con sistematicità tale da denotare l’esistenza di una vera e propria associazione per delinquere».

Le accuse contestate a vario titolo sono di associazione per delinquere finalizzata all’autoriciclaggio, bancarotta, reati fiscali e truffe, incluse quelle in danno di enti pubblici, oltre a omesso versamento di Iva e accise e bancarotte fraudolente distrattive.

Tra gli indagati c’è anche Fabio Granata, ex assessore regionale, ex presidente della Commissione antimafia dell’Ars e fino a poco tempo fa assessore comunale a Siracusa, carica dalla quale si è dimesso. Secondo l’ordinanza, Granata avrebbe avuto una posizione «assai sfumata, eppure ben presente» in alcuni momenti cruciali della struttura associativa che, secondo gli inquirenti, faceva capo al cognato Luigi Martines.