Siracusa, sequestro da 5,6 milioni al gruppo Onda: tra i sette indagati l’ex assessore regionale Granata

Il Gip di Siracusa ha disposto il sequestro preventivo di oltre 5,6 milioni di euro nei confronti di sette persone e otto società riconducibili al gruppo Onda, attivo nella distribuzione di energia elettrica tra Sicilia e Sardegna. L’indagine, condotta dalla guardia di finanza e coordinata dal pm Salvatore Grillo e dal procuratore capo Sabrina Gambino, risale a dieci anni fa e ipotizza «una pluralità di reati fallimentari, tributari e contro il patrimonio, reiterati con sistematicità tale da denotare l’esistenza di una vera e propria associazione per delinquere».
Le accuse contestate a vario titolo sono di associazione per delinquere finalizzata all’autoriciclaggio, bancarotta, reati fiscali e truffe, incluse quelle in danno di enti pubblici, oltre a omesso versamento di Iva e accise e bancarotte fraudolente distrattive.
Tra gli indagati c’è anche Fabio Granata, ex assessore regionale, ex presidente della Commissione antimafia dell’Ars e fino a poco tempo fa assessore comunale a Siracusa, carica dalla quale si è dimesso. Secondo l’ordinanza, Granata avrebbe avuto una posizione «assai sfumata, eppure ben presente» in alcuni momenti cruciali della struttura associativa che, secondo gli inquirenti, faceva capo al cognato Luigi Martines.
Martines, indicato come amministratore di diritto o di fatto delle società del gruppo, in Italia e all’estero (tra cui la Onda srl e la Eurospark Ltd di Malta), è considerato il promotore dell’organizzazione.
