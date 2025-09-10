Siracusa, consigliere di FdI aggredito in aula da decine di persone

Il consigliere comunale di Siracusa, Paolo Romano, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, ha denunciato di essere stato aggredito da decine di persone che avevano assistito ai lavori del Consiglio comunale con all’ordine del giorno il conferimento della civica benemerenza alla relatrice dell’Onu sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese.

«Un gruppo di circa 50 persone ha iniziato a inveire contro di me per poi passare a insulti e minacce dirette. Alcuni hanno anche tentato di colpirmi con bastoni e manici di bandiere, mettendo a serio rischio la mia

incolumità», ha scritto Romano che ha chiesto che vengano identificati i responsabili.

Gli agenti della Digos erano presenti al Consiglio comunale e anche poi all’esterno. Sembra si siano vissuti momenti di tensione ma nessuna aggressione fisica.

«Desidero esprimere ferma condanna per il grave episodio di violenza che ha coinvolto il consigliere comunale Paolo Romano - ha scritto il sindaco Francesco Italia -. Simili comportamenti,

oltre a ledere la dignità della persona, rappresentano un attacco inaccettabile alle Istituzioni democratiche e al libero confronto delle idee. L’aggressione a un Consigliere comunale

per le posizioni espresse è inaccettabile e inescusabile».