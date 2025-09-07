Incidente sulla Statale Palazzolo Acreide-Buccheri, tre morti

Tragedia sulla Statale 124, nel tratto che collega Palazzolo Acreide a Buccheri. È di tre vittime il bilancio del tragico incidente avvenuto questa mattina in piena zona montana del Siracusano.

I coniugi Nunzio Parisi e Giuliana Briguglio sono due delle tre vittime dello scontro tra due moto lungo una statale della provincia di Siracusa. La coppia lascia un figlio di 10 anni. «Esprimo il mio personale profondo cordoglio, della giunta, del presidente del consiglio e di tutti i consiglieri comunali per il gravissimo incidente che ha coinvolto una coppia di Grammichele. Esprimiamo al figlioletto e a tutti i familiari le più sentite condoglianze», scrive su Fb il sindaco di Grammichele (Catania), Pippo Greco.

Nello scontro tra due Kawasaki hanno perso la vita un quarantenne della provincia di Ragusa e due giovani della provincia di Catania, un uomo di 33 anni e una donna di 39. L’impatto è stato devastante: i soccorsi sono scattati subito, ma per i tre non c’è stato nulla da fare. Per il trentatreenne era stato fatto arrivare anche l’elisoccorso, ma è spirato a causa delle gravissime ferite riportate.