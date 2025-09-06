Caltagirone e Solarino, arresto cardiaco e folgorazione: il 118 salva quattro vite

Nel giro di appena due giorni il 118 siciliano è stato protagonista di due «doppi interventi» che hanno permesso di salvare, in entrambi i casi, madre e figlio e madre e figlia. È accaduto a Caltagirone e a Solarino, nel Siracusano. «Per l’ennesima volta il sistema di emergenza-urgenza 118 ha dimostrato grande professionalità, tempestività e una perfetta sinergia tra le proprie componenti» ha sottolineato Riccardo Castro, presidente della Seus.

A Caltagirone i sanitari sono intervenuti per un cinquantenne colpito da arresto cardiaco nella sua abitazione. L’equipaggio dell’ambulanza India 7, composto dall’infermiere Giovanni Lombardo e dai soccorritori Marina Pulvirenti e Davide Di Gregorio, ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione. Ma mentre i soccorsi erano in corso, la madre dell’uomo ha avuto a sua volta un arresto cardiaco. In attesa dell’arrivo di una seconda ambulanza inviata dalla centrale operativa di Catania, i soccorritori hanno gestito simultaneamente entrambe le emergenze. L’intervento congiunto delle due squadre ha permesso di rianimare con successo madre e figlio, trasportati d’urgenza al pronto soccorso di Caltagirone.