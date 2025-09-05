Trovato morto il diportista scomparso in mare nel Siracusano

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Il corpo senza vita di Nino Cusmano, 72 anni, è stato rinvenuto sulla spiaggia di Punta delle formiche a Portopalo di Capo Passero

di

È stato ritrovato sulla spiaggia di Punta delle formiche, a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, il corpo senza vita di Nino Cusmano, 72 anni, catanese, disperso dal primo settembre scorso.

Cusmano era uscito dal porto Fossa di Marzamemi a bordo della sua imbarcazione ma non era più rientrato. Dopo la segnalazione dei familiari, erano scattate le ricerche in mare della Capitaneria di porto, insieme a vigili del fuoco per mare e per terra. Un mezzo aereo della Guardia Costiera, mercoledì scorso, ha trovato il natante alla deriva, senza nessuno a bordo a circa 12 miglia dal Lido  di Noto. A bordo sono stati rinvenuti alcuni effetti personali compreso il telefono cellulare.

Le ricerche sono andate avanti fino a oggi quando il mare ha restituito il cadavere dell’uomo: l’autopsia dovrà chiarire le cause del decesso.

