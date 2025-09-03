Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca Partirà dal porto Grande di Siracusa la Global Sumud Flotilla. Tensioni e polemiche per un aereo israeliano atterrato a Signonella

La Global Sumud Flotilla ha fissato una nuova data di partenza per Gaza: il 7 settembre. Si tratta, ha precisato l’ufficio stampa della missione, di una data «premilinare» poichè «ci sono molte variabili in gioco». Ha suscitato tensione e polemiche, intanto, l’atterraggio ieri a Sigonella di un aereo israeliano KC-130H decollato dalla base di Nevatim alle 18:40. L’aereo è ripartito alle 22.15, secondo il tracciamento fornito dal giornalista di Radio Radicale Sergio Scandura.

