Incidente mortale sulla statale Catania-Ragusa: due vittime

È di due vittime il bilancio di un incidente stradale mortale che si è verificato oggi pomeriggio (mercoledì 3 settembre) alle 15, sulla 194 Catania - Ragusa all'altezza del chilometro 10. A scontrarsi una Yaris, con targa maltese, con a bordo due anziani, cittadini di Malta che per cause che sono in corso di accertamenti è finita contro un autocarro che trasportava materiale di risulta che viaggiava in senso inverso.

Lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Augusta, l'eliambulanza, i vigili del fuoco del distaccamento di Lentini, gli uomini dell'Anas e i sanitari del 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere i due corpi, ma i medici hanno costatato la morte. I militari dell'Arma hanno effettuato l'esatta ricostruzione dell'incidente stradale che ha coinvolto i due mezzi. La statale è rimasta chiusa al traffico in ambedue le direzioni per permettere ai soccorritori di mettere in sicurezza la strada. I due mezzi, su disposizione del magistrato di turno della Procura di Siracusa sono stati sottoposti a sequestro. Le salme sono state trasferite all'obitorio dell'ospedale di Lentini.