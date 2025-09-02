Siracusa, litigi con i vicini: la polizia ritira le armi a due cacciatori

Doppio intervento della polizia a Siracusa per due episodi distinti che hanno avuto come protagonisti altrettanti cacciatori, entrambi finiti nel mirino degli agenti dopo accese discussioni con i vicini.

Il primo episodio è avvenuto in un complesso residenziale della zona alta della città. Un uomo, appena rientrato da una battuta di caccia, ha incrociato un condomino che portava a spasso il cane. Ne è nato un diverbio: il cacciatore avrebbe minacciato di sparare all’animale e, con l’arma ancora nel fodero, avrebbe rivolto gesti minacciosi anche contro il proprietario. Sul posto sono arrivate le volanti che hanno deciso di agire in via cautelativa ritirando due licenze, sei fucili, tre pistole e diverse munizioni.

Nello stesso giorno un secondo episodio, stavolta nella frazione di Belvedere. Anche in questo caso una lite in famiglia ha fatto scattare l’allarme: protagonista un ex cacciatore, legalmente in possesso di un fucile. Pure in questo caso, per precauzione, l’arma è stata sequestrata.