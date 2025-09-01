Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca Augusta, incendio al deposito Ecomac: quattro indagati per rogo e inquinamento

Augusta, incendio al deposito Ecomac: quattro indagati per rogo e inquinamento

di

La Procura di Siracusa ha iscritto quattro persone nel registro degli indagati per incendio e inquinamento, nell’ambito dell’inchiesta sul rogo del 5 luglio scorso nel deposito di materiale plastico Ecomac, ad Augusta.

Il procuratore capo Sabrina Gambino ha spiegato che sono stati effettuati campionamenti sui rifiuti interessati dalle fiamme, con il supporto dell’Arpa e dei vigili del fuoco. Le aree coinvolte dal rogo sono state restituite alla società Ecomac Smaltimenti.

Gli avvisi di garanzia, precisa la Procura, sono stati emessi «in ragione delle posizioni rivestite» dai soggetti individuati, al fine di garantire i diritti di difesa.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province